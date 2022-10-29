بدء العد التنازلي لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. باق 3 أيام

واصل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاستعدادات الأخيرة لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية». وأعلن الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس القطاع، اختيار الفنان أحمد فؤاد سليم صوتاً رسمياً للقناة. كما نشر «الطاهرى» تردد القناة التى تُبث رسمياً قريباً، عبر القمر الصناعى المصرى الجديد، وهو 11747V.

صاحب «الحِس الوطنى»، هكذا وصفه رئيس قطاع الأخبار بالشركة، ليكون معبراً بنغمات صوته عن القناة الجديدة التى يترقب الجميع انطلاق بثها خلال الأيام القليلة القادمة. «من البداية الخبر حكاية.. التاريخ حكى.. كتب وقال هنا القاهرة.. القاهرة عاصمة الخبر»، كلمات حملها صاحب الصوت الرنان، فى «برومو» قناة القاهرة الإخبارية، ليجعلك بكل ما تحتويه نبرات صوته من عمق ودفء تترقب انطلاقة هذه القناة، التى جمعت كتيبة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، ومذيعين على قدر كبير من الخبرة والمعرفة.

«الطاهري»: أحمد فؤاد سليم «الصوت الرسمي».. والفنان: قراءة القرآن سبب إتقاني اللغة العربية

أحمد فؤاد سليم فنان بدرجة مقاتل، مصرى أصيل وأحد جنود نصر أكتوبر العظيم عام 1973، دائماً ما يؤكد أنه يعرف جيداً قيمة تراب وطنه الذى رُوى بدماء أبنائه الأبرار للحفاظ على هذا البلد الأمين من الضياع. يعتبر من أصحاب الأصوات المميزة بفضل إجادته للغة العربية، وهو ما أرجعه لمواظبته على قراءة القرآن الكريم يومياً «نعمة من الله خايف أتحسد عليها».

يرى فى نفسه أنه من فئة الممثلين الذين يبحثون عن المعنى فى كل ما يقدمه «لو معرفتش المعنى مش هتعرف توصله للناس، لازم أفهم عشان أفهّم الآخرين، دى قضيتى فى التمثيل، ولذلك إتقان آيات القرآن تكون فى فهمها، ربنا بيكلمك ويقولك معانى ممكن ما تخدش بالك منها، لمّا تقراها وتفهمها تعود لإنسانيتك، ابحث عن المعنى هتفهم بشكل عام».

عُرف عن «سليم» اتسامه بالجدية والالتزام، حيث يحافظ على مبادئه فى عالم الفن، وقدم الكثير من المسلسلات والمسرحيات المتنوعة.يعتبر الفنان أحد الفنانين المثقفـين الذين يمتلكون حساً فنياً عالياً فى أدوارهم، حيث قام بتأدية الكثير من الأدوار من المسلسلات والمسرحيات. أحب التمثيل ودخل فى عالمه بسبب مدرس التاريخ، الذى كان يتقمص الشخصيات التاريخية. صعد أول مرة إلى خشبة مسرح المدرسة بالثانوية العامة، حيث قام بشرح تلك الشخصيات التاريخية بعد لبس الإكسسوارات وتجسيد الشخصية.

شارك أحمد فؤاد سليم فى عدد من الأفلام، منها «الحدق يفهم»، و«أبوعلى» وغيرهما، وفى عدة مسلسلات منها، «القاتل الذى أحبنى، والاختيار، وذو النون المصرى، والعزبة، والهروب إلى السجن، والملك فاروق، وقاسم أمين، والليل وآخره، وابن حلال».