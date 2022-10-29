إعلامى جزائري: متعطشون لكل ما هو مصري.. ونتمنى أن تكون «القاهرة الإخبارية» قبلة للمشاهد العربي «حوار»

قال الإعلامى الجزائرى «موهوب رفيق» إن تغطية مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر الشهر المقبل هى التحدى الأكبر أمام قناة القاهرة الإخبارية الوليدة، وتُعد فرصة رائعة لتقديم نفسها للجمهور من أجل تغيير معادلة الإعلام فى المنطقة، لأن جميع القنوات ستسابق الزمن للحصول على أكبر قدر من المعلومات، نظراً لأن التوترات الناتجة عن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر سلباً على العالم.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى إطلاق قناة إخبارية إقليمية فى هذا التوقيت؟

- المواطن العربى أصبح لديه اهتمام كامل بالإعلام الإقليمى، وعلى سبيل المثال المواطن الجزائرى يتابع القناة الإخبارية الجزائرية، وفى النهاية الاهتمام بالإعلام الإقليمى جعل المواطن العربى يركز صوب هذا النوع من القنوات لأنها تقدم له خدمة نوعية ويتم تقديمها من قبَل الدولة التى تبث البرامج الإقليمية للعالم، وهذه التجربة تقدم الدولة من خلالها ثقافتها وتراثها إلى الآخرين، لا سيما فى المجال الاقتصادى والسياسى، كما أن الاهتمام بالرياضة أصبح من ضمن اهتمامات المواطن العربى، والمشاهد العربى أصبح أكثر وعياً لأنه صار يتابع العلماء العرب فى أوروبا والولايات المتحدة.

موهوب رفيق: تغطية مؤتمر المناخ التحدي الأكبر أمام القناة الوليدة

هل استغلت القنوات والشبكات الأجنبية المواطن العربى خلال العقدين الأخيرين فى ظل غياب إعلام إقليمى قوى؟

- المشاهد العربى لديه من الثقافة والحنكة ما يجعله قادراً على تمييز كل مادة يتم توجيهها إليه والتعرف جيداً على ما فى صالحه والخلفيات التى تتبع الشبكات والقنوات الأجنبية، ويعرف توجهات القناة الإخبارية التى خرج منها الخبر، ويريد قنوات إخبارية عربية إقليمية للتعبير عن هويته العربية والحديث عن مشكلاته والتحديات التى يواجهها كفرد ومجتمع وإمداده بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لتشكيل الصورة الكاملة لديه.

ما التحديات التى تواجه قناة القاهرة الإخبارية عند الانطلاق؟

- التحدى الأكبر يتمثل فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، الذى تستضيفه مصر فى نسخته السابعة والعشرين، لأن جميع القنوات ستسابق الزمن للحصول على أكبر قدر من المعلومات لأن التوترات الناتجة عن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر سلباً على العالم، وهى فرصة رائعة لتقديم القناة نفسها للجمهور العربى والدولى كقناة إقليمية أُطلقت من أجل تغيير معادلة الإعلام فى المنطقة.

وما رسالتك للقائمين على قناة القاهرة الإخبارية؟

- نحن فى الجزائر متعطشون لكل ما هو مصرى، ونتمنى أن نحصل عبر «القاهرة الإخبارية» على المعلومات الدقيقة وتكون وجهة للمشاهد العربى.

مطلوب من المراسلين

أن يكونوا قريبين من مصادر الخبر بشكل قوى والتعامل معها باحترافية، ومن الضرورى أن يكون لدى المراسل علاقات متشعبة، وعلى سبيل المثال مراسل القنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لديه علاقات فى الكونجرس والحكومات الفيدرالية والمؤسسات ويكون عنده المصداقية وتكون لديه معلومات صحيحة من أجل اللقاءات مع المحللين والضيوف لطرح الخبر وتقديمه حتى يعطى التميز للقناة.