مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية، الصديقة، إثر حادث التدافع في وسط سيول، أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، الذي أسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.

كما أعربت مصر عن مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين، مؤكدةً على وقوفها بجوار كوريا الجنوبية في هذا الظرف الأليم.