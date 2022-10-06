مصر تدين الهجوم الإجرامي في تايلاند.. وتعزي الضحايا وتتمني الشفاء للمصابين

أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإجرامي الذي شهدته مقاطعة «نا كلانج» بمملكة تايلاند الصديقة، وأسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء، بينهم العديد من الأطفال، فضلًا عن الجرحى والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لمملكة تايلاند الصديقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

مصر تقف إلى جوار الحكومة التايلاندية وشعبها

وأكدت مصر على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب مملكة تايلاند الصديقة في هذا الظرف الأليم.

ولقى 34 شخصا حتفهم في تايلاند عقب هجوم شرطي سابق بسلاح ناري وأبيض بعد قتله زوجته وطفله قبل أن يصوب سلاحه على نفسه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».