حريق ضخم في ناطحة سحاب بالصين.. وأنباء عن سقوط عشرات الضحايا «فيديو»

أفادت وسائل إعلام رسمية بالصين، بنشوب حريق هائل في ناطحة سحاب في مدينة تشانجشا بوسط الصين، مضيفة أنّ عدد الضحايا غير معروف حاليًا، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في الصين «سي سي تي في» أن دخانًا كثيفًا يتصاعد من الموقع، وهناك عشرات الطوابق تحترق بشدة.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران، وإجراء عمليات إنقاذ في مكان الحادث.

BREAKING : Major fire breaks out at skyscraper in Changsha, #China pic.twitter.com/axq82KrKHG — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 16, 2022

الحريق يجتاح مبنى شاهقا يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة

وذكر التقرير، أنّ الحريق اجتاح مبنى شاهقًا يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة تشاينا تليكوم، وأظهرت صورة نشرها التليفزيون الصيني، ألسنة اللهب مشتعلة في المبنى الواقع بمنطقة مبنية في المدينة، فيما تصاعد الدخان الأسود بكثافة.

مقطع فيديو يكشف تفحم ناطحة السحاب

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، بواسطة منفذ إخباري محلي للبرج المتفحم باللون الأسود، كأبرز حادث حريق يقع في الصين مؤخرا.

ويبلغ عدد سكان مدينة تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان، نحو 10 ملايين نسمة.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.