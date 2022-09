حريق ضخم في ناطحة سحاب بالصين.. وأنباء عن سقوط عشرات الضحايا «فيديو»

أفادت وسائل إعلام رسمية بالصين، بنشوب حريق هائل في ناطحة سحاب في مدينة تشانجشا بوسط الصين، مضيفة أنّ عدد الضحايا غير معروف حاليًا، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في الصين «سي سي تي في» أن دخانًا كثيفًا يتصاعد من الموقع، وهناك عشرات الطوابق تحترق بشدة.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران، وإجراء عمليات إنقاذ في مكان الحادث.

BREAKING : Major fire breaks out at skyscraper in Changsha, #China pic.twitter.com/axq82KrKHG