خبير اقتصادي: التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يقلل الضغط على العملة الصعبة

أكد الخبير الاقتصادى سمير رؤوف أن التعويم إجراء إلزامى لحصول الدولة المصرية على قرض صندوق النقد الدولى، وبالتالى جاء إجراء رفع الفائدة على الودائع المصرفية قرب 17.25%.ومع التعويم الكامل للجنيه وبعد وصوله لقرابة 23 جنيهاً، فبالتالى تنعكس الأسعار على قطاعات الأغذية التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وأوضح «رؤوف» أن قطاع الدواجن يأتى على رأس القطاعات المتأثرة بعد الأزمة الأخيرة من نقص الأعلاف وارتفاع سعر الأعلاف واستمرار الاستيراد وعدم توفير مساحات للزراعة المحلية كبديل للأعلاف المستوردة مما يؤمن جزءاً منها، وبالتالى يحقق جزءاً من الاكتفاء الذاتى لاستمرار الصناعة وتوفير الكثير من العملة الأجنبية لتخفيض الضغط على الدولار.

وتواجه هذه الصناعة أزمة كبيرة ما بين خسائر متراكمة وتوقف الكثير من المربين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فأصبحت صناعة مهددة والبديل التوقف أو استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، ما ينعكس على الأسر المصرية كغذاء أساسى للكثير من المصريين.