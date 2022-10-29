شعبة السيارات لـ أحمد موسى: قرار مرونة سعر الصرف يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد

قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن قرار البنك المركزي الأخير بمرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار هدف من ضمن أساسياته توحيد الأسعار والقضاء على السوق السوداء، وأن يكون هناك سعر واحد للعملة، «ده بيزيد الاستثمار ويخلي المستثمرين أكثر ثقة في الاقتصاد المصري».

وأضاف «السبع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه مع استقرار سعر الدولار خلال فترة ليست بالطويلة سيعقب ذلك دخول عدد من المستثمرين الجدد في السوق المصري.

السبع: طلبات استيراد السيارات بتاخد وقت طويل

واستطرد: «بالنسبة لموضوع الاعتمادات المستندية فغيروا الأرقام لـ500 ألف دولار بمستندات تحصيل فما زال هذا الرقم صغير بالنسبة لينا في قطاع العربيات، وعلى نهاية ديسمبر زي ما وعد محافظ البنك المركزي أنه يتم إلغاء الاعتمادات المستندية، وده هيعمل انفراجة، ومشكلتنا في السيارات أن الطلبات بتاخد وقت طويل علشان تتعمل، أقل حاجة من 3 لـ4 أشهر بسبب نقص الإنتاج بالخارج، لازم يكون عندنا رؤية واضحة».