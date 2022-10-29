نائب «التنسيقية» من الإسماعيلية: الحوار الوطني فرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم

قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني فرصة كبيرة للشباب وجميع أطياف المجتمع للتعبير عن أفكارهم والمشاركة في الحلول المختلفة لكافة المشاكل التي طرأت على المجتمع في الفترة الماضية.

تعميم جلسات الحوار الوطني لتصل إلى كل قرية وشارع

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، على هامش مشاركته في جلسة نقاشية على هامش الحوار الوطني في الإسماعيلية، أن جلسات الحوار ممتدة ومستمرة وسيتم تعميمها لتصل إلى كل قرية وشارع في مختلف محافظات الجمهورية للاستماع إلى آراء المواطنين وأفكارهم التي يتم الوصول منها إلى حلول للعديد من المشاكل.

وأشار «القناوي» إلى أن الحوار الوطني يعتمد في أساسه على الاستماع بشكل كبير لكافة الأطراف للوصول إلى عقد اتفاق أو رؤية كاملة يتفق عليها المجتمع.

وأوضح «القناوي» أن الحوار الوطني يرتكز على محور كبير وهو المحور الاجتماعي والمقسم بداخله العديد من اللجان أهمها لجنة لمناقشة قرارات الحماية الاجتماعية إضافة إلى المحاور السياسية والاقتصادية.

القناوي: مرونة سعر الصرف فرصة للمصنعين

وقال «القناوي»، إن مرونة سعر الصرف فرصة كبيرة قد يستفيد منها المصنعون لزيادة الدخل من العملة الصعبة وتحقيق عائد أكبر خلال الفترة الحالية.

واختتم «القناوي» علي هامش مشاركته في جلسة نقاشية للحوار الوطني في الإسماعيلية، أن هناك العديد من الأحداث الاقتصادية الخارجية المتلاحقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري بالتزامن مع تأثيرها عالميا على كافة دول العالم.