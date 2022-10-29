تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل جلسات الحوار الوطني وتجوب «الظهير الصحراوي» بالبحيرة

عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية تحت عنوان «قضايا الحوار والوطني» بمحافظة البحيرة، بحضور النائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء مع أهالي قرى الانطلاق والإمام مالك، بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

جلسات الحوار الوطني

ويأتي اللقاء، في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاستماع إلى كل ما يشغل المواطنين من مشكلات وقضايا ومقترحات ورؤى عامة.

وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات ومنها، فلسفة الحوار الوطني، ومحاوره، وأهدافه؛ وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والمجتمعية بشكل مبسط، وضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطني.

وأكّدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ قضايا المزارعين والفلاحين تستحوذ على اهتمامات القيادة السياسية والحوار الوطني.

ودارت المناقشات حول التحديات التي تواجه قرى الخريجين من تشابك بين أكثر من جهة وهيئة، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب الأهالي بضرورة إنشاء كوبري مشاة عند الكيلو 107 على الطريق الصحراوي، نظرًا لتكرار الحوادث في هذه المنطقة، فضلاً عن شكواهم من خدمات الكهرباء بالقرية، وكذلك توقف بعض المشروعات.

جولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وثمن الحضور حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التفاعل مع المواطنين بكافة أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، وطالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار الوطني.

وصرح نواب التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ عام 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.