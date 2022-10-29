نائب «التنسيقية» على هامش جلسة نقاشية بالإسماعيلية: الحوار الوطني لا سقف له

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني لا سقف له، وأن الجميع يعمل على إيجاد حلول مبتكرة وسريعة لكافة المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الأحزاب السياسية بدء العمل بشكل أكثر واقعية على الأرض لرصد كل شيء في الشارع خاصة مع رغبة المواطن في تقديم حلول لبعض المشاكل التي تواجهه والتي قد تختلف من محافظة لآخرى ومن مجتمع لآخر.

نجاتي: قرارات الحماية الاجتماعية جاءت قبل مرونة سعر الصرف

وتابع، أن الحكومة قبل مرونة سعر الصرف الخميس الماضي أصدرت عدة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقات الاكثر احتياجا بين الشعب المصري لتخفيف حدة القرار.

وأوضح على هامش جلسة نقاشية اليوم السبت لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإسماعيلية، أن المجلس سيناقش غدا كيفية تعويض خسائر القطاع الخاص وعمال اليومية لضمان عدم تأثرهم بآخر القرارات الاقتصادية، مردفا أن المؤسسات الدولية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

جلسة حوارية في الإسماعيلية

وكان قد عقد ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية على هامش الحوار الوطني بمكتبة مصر العامة حضرها كل من النائب أحمد قناوي والنائب محمد السباعي والنائب أكمل نجاتي والنائبة نهى زكي والمهندس أحمد نصر الله وعدد من القيادات الحزبية والشعبية في الإسماعيلية.

وشهدت الجلسة نقاشات حول ملفات عامة كالتعليم والصحة وربط التعليم بسوق العمل وتدريب الكوادر الفنية، إلى جانب بعض أزمات التصدير للمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها ومناقشة قوانين المحليات.