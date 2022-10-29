أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم.. ندوات وصالون ولقاءات جماهيرية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات اليوم السبت، وذلك في إطار سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، التي أعلنتها لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات. ‏

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي بعد قليل، وكذلك صالون سياسي في المساء، بحضور عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد.

كما يتضمن نشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءات مع عددا من الأحزاب، حيث يلتقي وفد من التنسيقية، يضم «طارق الخولي -ورحاب عبدالغني - ومنال هلال - وأحمد قناوي - وراجية الفقي - وأمين بدر - وأحمد البشبيشي - وزوسر تيتو - وعلي هلال»، مع حزب الغد بمقر الحزب.

وهناك عدد من الفعاليات لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تلتقي النائبة هدى عمار مع نقيب معلمين شرق ونقيب غرب وإدارة غرب التعليمية إضافة إلى لقاء مع أولياء أمور وطلاب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد القاعات. ولقاء للنائب أكمل نجاتي بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية بمشاركة النائبة نهى ذكي والنائب محمد السباعي.

لقاءات جماهيرية مع الأهالي بالقرى المختلفة

ويقدم كل من النائبين محمد عزمي وأميرة العادلي، جلسة نقاشية مع شباب القليوبية والقيادات الطبيعية والتنفيذية بنادي العاملين بجامعة بنهاء وكذلك لقاء مع أهالي قرية نامول، ولقاء مع قيادات مدينة طوخ بمشاركة النائبين محمد عبدالعزيز و ايمان الألفي.

ويعقد النائب علاء عصام لقاءا جماهيريًا مع كل أطياف المجتمع بمركز البدرشين، فيما يعقد النائب أحمد رمزي لقاءا مع أهالي منشية القناطر، والنائب محمود تركي مع الأهالي بقويسنا، ويلتقى النائب أحمد فتحي مع شباب من مختلف المجالات للحديث حول الحوار الوطني.