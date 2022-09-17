القابضة للغزل والنسيج: بدء تشغيل أكبر مصنع بالشركة العام المقبل

قال الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة للقابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الدولة لديها خطة متكاملة بعدد من الركائز تعمل من خلالها على دمج شركات الغزل والنسيج، والتي كان عددها 23 شركة في 7 شركات فقط، وبات فيهم أقوى أنظمة العمل القادرة على المنافسة وذات مكانا جيدا في السوق المحلي والعالمي.

التشطيبات النهائية للمصنع

وأضاف «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن خطة الدولة كذلك تعمل على إنشاء مصانع جديدة وتطوير بعض المصانع القائمة، وسيكون لدينا أكبر مصنع على مستوى العالم وسيظهر أولى إنتاجياته مع بداية العام المقبل 2023، «شغالين في التشطيبات النهائية للمصنع، وأسقف المصنع مزودة بالطاقة الشمسية».

إنشاء جديد وتطوير

واستطرد: «عندنا 65 مبني على مستوى الشركة القابضة بنشتغل فيهم بين إنشاء جديد وتطوير، ومع التطوير الجديد في المباني والإنشاءات والعمالة والتدريب فهناك منظومة متكاملة ستؤتي ثمارها العام المقبل، ونستخدم أحدث الماكينات العالمية الموفرة للكهرباء بمصانع الغزل والنسيج، سنصل لـ10 أضعاف طاقة الإنتاج الحالية مع استخدام الماكينات الحديثة».

وأوضح أن هناك مركز تدريب في مدينة المحلة الكبرى لتأهيل العاملين على أحدث التقنيات في صناعة الغزل والنسيج، و70% من طاقة إنتاج المصانع ستكون للتصدير، «اخترنا اسم للشركة وهو نت، ونت ده عبارة عن الآلة الفرعوني من قدماء المصريين، وكان رمزا لتلك الصناعة في أيام قدماء المصريين».

وتابع: «بدأنا نفتح سلسلة محلات داخل مصر بنفس الاسم، وخلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح أكبر فرع في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى براند المحلة وهينزل بتكنولوجيا وتصميمات حديثة بعد الاستعانة بأحدث المصممين، وعلامتنا التجارية الفرعونية مسجلة في أسواق العالم حاليا».