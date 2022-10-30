هنا أمريكا.. بايدن يصوت في انتخابات الكونجرس وإيلون ماسك يبدأ تسريح الموظفين

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان من أبرزها، إدلاء رئيس البلاد، جو بايدن، بصوته مبكرا في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، فيما أمر مؤسس شركة«سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بالبدء في تسريح الموظفين.

الرئيس الأمريكي: سأزور المزيد من الولايات في الأيام القادمة

وأدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، بصوته مبكر في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، المقررة في 8 نوفمبر المقبل، بصحبة حفيدته ناتالي التي تدلي بصوتها كناخبة للمرة الأولى.

وقال بايدن، إنه سيزور المزيد من الولايات في الأيام القادمة لمساعدة الديمقراطيين في القتال من أجل كل تصويت ممكن، مشيرا للصحفيين بعد التصويت، إلى شعوره بحالة جيدة.

وسيجري الرئيس الأمريكي زيارة أخرى إلى ولاية «بنسلفانيا» الأسبوع المقبل، وقال الرئيس الأمريكي، إنه تم التخطيط أيضا لزيارات إلى «نيومكسيكو» و«كاليفورنيا» و«ماريلاند»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بايدن: الديمقراطية ستكون بالمعنى الحرفي

أمس الأول الجمعة، قال بايدن لمؤيديه خلال حملة لجمع التبرعات لـ«الديمقراطيين» بقيمة مليون دولار في فيلادلفيا، إن الديمقراطية ستكون بالمعنى الحرفي، وليس مجازيا، ماثلة على بطاقة الاقتراع هذا العام، مضيفا إن الانتخابات اختيار بين رؤيتين لأمريكا مختلفتين إلى حد كبير، وليست استفتاء.

ووصف الرئيس الأمريكي، الانتخابات بأهم تجديد نصفي في الحياة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كتب في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن تقلص العجز إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام هو أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي. روسيا اليوم

واتهم بايدن، الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، باعتزام خفض الضرائب، مما سيزيد العجز بنحو 3 تريليونات دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار صفقة استحواذ الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس شركة «سبيس إكس»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على «تويتر»، أمر رجل الأعمال موقع التدوينات القصيرة بالبدء في تسريح الموظفين.

ماسك يطلب من بعض المديرين شطب قوائم الموظفين

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن 4 أشخاص مطلعين، أن ماسك خطط لبدء تسريح موظفي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، وطلب الملياردير الأمريكي، بعض المديرين شطب قوائم الموظفين.

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن تسريح العمال سيستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.