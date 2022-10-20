مصير أسود ينتظر أوكرانيا حال فوز الجمهوريين بانتخابات الكونجرس

قال عضو مجلس النواب الأمريكي نورث داكوتا، إن الفوز المحتمل للجمهوريين في انتخابات مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، سيؤدي إلى قطع الإمدادت الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأضاف «داكوتا»: «عندما تزداد أسعار المواد الغذائية بنسبة 13%، وتتضاعف أسعار فواتير الطاقة، والخدامت العامة، لن يتحمل الأمريكيون ذلك، وسيطالبون بوقف الدعم إلى أوكرانيا»، مؤكدا أن موقف واشنطن إزاء تمويل كييف، سيتغير بسبب تحول رأي الناخبين الأمريكيين، بحسب «روسيا اليوم».

الأمريكيون لن يتحملوا الركود الاقتصادي

تحدث مايكل ماكول، النائب عن ولاية تكساس، عن قضية تمويل أوكرانيا، قائلا إن الجمهوريين يريدون «رؤية المزيد من المساءلة والرقابة».

وأشار الجمهوري كيفن مكارثي، إلى أنه «إذا ما حدث ركود اقتصادي في البلاد، فإن السكان لن يصدروا أي تفويضات مطلقا لأوكرانيا».

توقعات ركود اقتصادي في أمريكا

نشرت «وكالة بلومبيرج»، مؤخرا، تقريرا، يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، في غضون 12 شهرا، إذ يرى كثيرون أن تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا، قد أصبح يمثل بالفعل قضية شائكة بين حزبي الديمقراطيين والجمهوريين، لذلك فمن المتوقع حال فوز الجمهوريون، انقطاع الإمدادت عن كييف.

الجمهوريون يصوتون ضد دعم أوكرانيا

في وقت سابق، صوت 57 جمهوريا في مجلس النواب، ضد حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، وفي حال فاز الجمهوريون بالانتخابات المقبلة، سيرتفع هذا العدد بشكل كبير.

جدير بالذكر أن انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة، ستجرى في نوفمبر المقبل، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في عام 2024.