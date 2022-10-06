الرئيس الأمريكي يخفف الحكم على متعاطي جرعات من الماريجوانا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، قرارا إجرائيا يختص بتناول بالحكم على الأشخاص الذين يتناولون الماريجوانا البسيطة حيث سيتم العفو عنهم.

تغريدة مهمة لبايدن

وغرد اليوم الرئيس الأمريكي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لا ينبغي أن يكون أي شخص في السجن لمجرد تعاطي الماريجوانا أو حيازتها، فاليوم، أتخذ خطوات لإنهاء نهجنا الفاشل، وكان نص التغريدة كالتالي:

أولًا: العفو عن جميع الجرائم الفيدرالية السابقة المتعلقة بحيازة الماريجوانا البسيطة، موضحا أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين أدينوا سابقًا بحيازة بسيطة وقد يحرمون نتيجة لذلك من العمل أو السكن أو الفرص التعليمية.

ثانيًا: "أدعو المحافظين إلى العفو عن جرائم حيازة الماريجوانا الحكومية البسيطة مثلما لا ينبغي أن يكون أي شخص في سجن فيدرالي لمجرد امتلاكه الماريجوانا، لا ينبغي أن يكون أي شخص في سجن محلي أو سجن حكومي لهذا السبب أيضًا.

المقارنة بين الماريجوانا والهيروين

وبيّن الرئيس بايدن، أنه لا يجب تصنيف الماريجوانا بنفس مستوى الهيروين واعتباره أخطر من الفنتانيل، وبناءا على هذا الأمر فإنه طلب من وزير الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا كزافييه بيسيرا، والمدعي العام في الولايات المتحدة مراجعة جدولة الماريجوانا بموجب القانون الفيدرالي.

سبب اتخاذ القرار

وبعد هذا القرار الإجرائي، خرجت تقارير إعلامية توضح أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نفذ وعد حملته الانتخابية وهذا الأمر سيكون مزيدا لشعبيته وإرضاء التيارات اليسارية في بلاده قبل انتخابات التجديد النصفي للحزب الجمهوري.

قصة صعود بايدن للرئاسة

وتولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم خلفا لدونالد ترامب في عام 2021 عقب انتخابات دراماتيكية ودعوة أنصار ترامب لنصرته ضد بايدن وإتهام السلطات في البلاد بتزوير الانتخابات، وكان يشغل بايدن من قبل منصب نائب الرئيس في عهد أول رئيس أمريكي صاحب بشرة سمراء باراك أوباما.