متمردون يسيطرون على بلدتين في شرق الكونغو الديمقراطية.. واختطاف فرنسي بتشاد

شهد عدد من الدول الأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية كان من أبرزها سيطرت حركة «23 مارس» في الكونغو الديمقراطية، على بلدتين رئيسيتين، فيما تعرض فرنسي أسترالي للاختطاف، أمس الأول الجمعة، في شرقي تشاد.

إصابة 4 من أفراد قوات السلام في القتال

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيطرت حركة «23 مارس» المتمردة على مركز روتشورو وكيوانجا الرئيسيتين في شرقي البلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع الجيش، فيما أشار لواء تدخل تابع للأمم المتحدة يدعم القوات الحكومية في بيان، بأن 4 من أفراد قوات السلام أصيبوا في القتال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 20 سبتمبر الماضي، جدد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة، الاتهامات بأن رواندا تدعم حركة «23 مارس»في بلاده، فيما تنفي السلطات الرواندية، الأمر.

وفي وقت سابق، رفعت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو»، أمس السبت، مستوى تأهب قواتها لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة «إم 23» المتمردة، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

تشاد: الفرنسي الأسترالي المختطف عمل في محمية لـ«ظبي المها»

وفي تشاد، أعلنت الحكومة، أمس السبت، تعرض مواطن فرنسي أسترالي للاختطاف في شرقي البلاد على أيدي مجهولين، موضحة أن الاختطاف وقعت عصر أمس الأول الجمعة.

وأضافت سلطات تشاد، أن الفرنسي الأسترالي المختطف عمل في محمية لـ«ظبي المها» يديرها صندوق الحفاظ على الصحراء، غير حكومية لحماية الحياة البرية.

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تبلغت بخطف أحد مواطنيها، مشيرة إلى تواصلها مع عائلة المختطف ومع سلطات تشاد بهدف ضمان الإفراج عنه سريعا.