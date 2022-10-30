علي جمعة: يجوز الوضوء بالقناية أو الترعة الجارية طالما أكثر من 200 لتر

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب أن تكون المياه المستخدمة عند الوضوء طاهرة مطهرة، ولها 3 أنواع، الأولى مياه طاهرة مطهرة جارية من الصنبور أو في النهر أو الساقطة من السماء أو المتواجدة في جوف الأرض أو في البحر المالح.

الفرق بين الماء الطاهر والمطهر

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بأصل الخلقة يكون ماءً طهورًا يجوز الوضوء فيه.

ولفت إلى أن النوع الثاني من المياه هي المياه الغُسالة التي استخدمت بعد الوضوء طاهرة وليست مطهرة، ولا يجوز لأي شخص استخدامها مرة أخرى للوضوء بها، متابعا: «المقصود بالطاهرة يعني لو المياه وقعت على ثياب أحد ميجراش حاجة ويقدر يصلي أو طبخنا بيها يجوز نطبخ بيها أو نغسل بيها حاجة أو نلمّع بيها حاجة».

وأشار إلى أن النوع الثالث من المياه هي المياه التي بها نجاسة، ولابد من التخلص منها لأن الشرع منع ملامستها أو استخدامها.

يمكن الوضوء في هذا الماء

وأوضح أنه يجوز الوضوء من المياه الساقطة من القناية، متابعا: «مياه القناية أو الترعة ممكن يتوضا منها ميجراش حاجة، وبالتالي الماء الجاري وليس الراكد طالما أكثر من 200 لتر يمكن الوضوء منه».