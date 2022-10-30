طقس اليوم في كفر الشيخ.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

شهدت سواحل محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نشاطا للرياح الغربية الشرقية منذ مطلع اليوم، وسط ارتفاع أمواج مياه البحر الأبيض المتوسط لأكثر من مترين ونصف، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة توخي الحذر لدى العاملين في مهنة الصيد أثناء الإبحار خلال عمليات الصيد بمراكبهم بمياه البحر المتوسط.

طقس بارد نهارا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تشهد المدن الساحلية «البرلس، بلطيم ، سيدي سالم، مطوبس»، طقسا باردا خلال فترات النهار مع نشاط للرياح بشكل دائم، كما تأثر مركزا الرياض والحامول القريبين من سواحل البحر الأبيض المتوسط بالطقس البارد نهارا، والذي صاحبه نشاط للسحب والغيوم.

رفع مياه الأمطار والتحرك السريع

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالقرى، بضرورة التحرك السريع والعاجل لكسح مياه الأمطار حال سقوطها من الشوارع العامة، وكذلك من على الطرق الرئيسية والفرعية لضمان سلامة وأمن المارة أثناء موجة الطقس السيئ أو حدوث أي تقلبات جوية للرياح والعواصف.

وأشار المحافظ أنه قام بإنشاء غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عامة محافظة كفر الشيخ لمتابعة حالة الطقس على السواحل ولجميع مدن المحافظة على مدار الساعة.

بينما كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سواحل البرلس تشهد هبوب الرياح منذ فجر اليوم، وهو الأمر الذي يجب على الصيادين التعامل معه بضرورة توخي الحذر أثناء الإبحار، خاصة مع ارتفاع الأمواج.