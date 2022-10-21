خبير: %80 من مخزون المعادن الثقيلة بالرمال السوداء تتواجد في البرلس

كشف الدكتور عبدالله علام، أحد العلماء في مجال الجغرافيا والجومورفولوجيا البيئية، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جمعية الجغرافيين، أن مشروع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، يعد هو الأكبر والأضخم في العالم بسبب الاحتياطي الهائل من المعادن الثقيلة والتي تصل لأكثر من 80% في منطقة البرلس، ضمن 200 مليون متر مكعب من الرمال السوداء.

11موقعًا تضم رمال سوداء

كما أشار إلى أن نسبة المعادن الثقيلة في 11موقعًا لـ الرمال السوداء تتراوح ما بين 1% إلى 8%، وتصل لأكثر من 80% في منطقة البرلس بما يؤهلها لتصبح أكبر مركز صناعي في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا على الإطلاق.

مليار و300 مليون متر مكعب في مصر للرمال السوداء

وأوضح «علام»، أن مصر تحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث احتياطي الرمال السوداء بما يقدر بنحو مليار و300 مليون متر مكعب، طبقاً للتوزيع الجغرافي للمواقع والذي جاء في محافظة شمال سيناء باحتياطي 200 مليون متر مكعب، وفي محافظة دمياط باحتياطي 300 مليون متر مكعب، وفي بلطيم بمحافظة كفر الشيخ باحتياطي 200 مليون متر مكعب، وفي مدينة رشيد باحتياطي 600 مليون متر مكعب، علاوة على عدد من المناطق في الصحراء الغربية لم يتم الكشف عما بها من كميات للرمال السوداء.