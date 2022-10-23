عرض كرنفالي من الطيور المهاجرة في سماء بحيرة البرلس.. لوحة فنية طبيعية

كشف السيد فرحات، شيخ الصيادين بقرية الشخلوبة، بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، أن بحيرة البرلس بالمحافظة شهدت اليوم الأحد، هجرة إعداد غفيرة من الطيور المهاجرة من شرق أوروبا إلى بحيرة البرلس لتمكث بها خلال فصل الخريف.

وأضاف أن سماء البحيرة تحولت إلى لوحة فنية طبيعية مزينة بأشكال وألوان الطيور المهاجرة بشكل كرنفالي وسط فرحة عارمة من قبل الصيادين لقدوم تلك الطيور للبحيرة بهدف التكاثر.

طيور النورس تظهر في سماء البرلس

وأوضح في تصريح خاصة لـ «الوطن» أننا شاهدنا اليوم الأحد أنواع من الطيور المهاجرة لأكثر من نوع منها طيور النورس، والأوز، وخطاف البحر، وجميعها تعتبر نوع من الثروات المهاجرة إلى البحيرة من شرق أوروبا إلى بحيرة البرلس منبع الخير.

أنواع الطيور المهاجر لبحيرة البرلس

بحيرة البرلس يهاجر لها نحو 141 نوعا من الطيور المهاجرة من شرق أوروبا من دول شرق آسيا، وأفريقيا في فصلي الخريف والشتاء، وكذلك في فصل الصيف.

وتعتبر تلك الطيور المهاجرة والتي تنتمي لأكثر من 66 عائلة ونحو 24 نوعا، منه الأكثر شيوعا طيور هي خطاف البحر، الأبلق الزريقة.

وتهاجر إليها طيور الصقور الأصلية، النورس، الدراسة، بالإضافة لوجود 215 نوعا من الطيور القطاطية الزقزاقية والتي تبلغ نحو 83 نوعا، ومن الطيور المغردة، كما يوجد بها نحو 43 نوعا من الطيور المفرخة.