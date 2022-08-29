العثور على جثمان طفل بعد 48 ساعة من غرقه في شاطئ البرلس بكفر الشيخ

نجح رجال الإنقاذ، بمشاركة الغواصين المتطوعين، في العثور على جثمان الطفل حاتم سامى شاهين، وذلك بعد مرور 48 ساعة من البحث عن جثمانه في أعماق البحر المتوسط بشاطئ برج البرلس، في محافظة كفر الشيخ.

العثور على الجثمان بالقرب من بوغاز البرلس

وعُثر على جثمان الطفل بالقرب من بوغاز البرلس، وعلى الفور نُقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى برج البرلس المركزي، لحين إنهاء كل الإجراءات، واستخراج تصريح الدفن.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق الطفل حاتم سامي شاهين، 13 عاما، في مياه البحر المتوسط بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وأجريت جهود مكثفة على مدار يومين لانتشال الجثمان.

من جانبه، أكد محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، العثور على غريق برج البرلس ببوغاز البرلس حاتم سامى شاهين، صباح اليوم الثنين، وستُشيع الجنازة عقب إنهاء إلاجراءات بمستشفى البرج، داعياً الله العلي القدير أن يجعله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.