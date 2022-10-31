مباريات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في الدوري المصري.. اعرف التفاصيل

تستكمل اليوم الاثنين جولات الأسبوع الثالث، من مباريات الدوري الممتاز 2022-2023، التي بدأت يوم السبت الماضي بلقاءات جمعت بين أسوان وغزل المحلة، والمصري وإنبي، وانتهت بفوز كل من فريق غزل المحلة، والمصري.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم من منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري

- الاتحاد السكندري - طلائع الجيش: الساعة الخامسة مساءً.

- المقاولون العرب وفاركو: الساعة السابعة مساءً.

مباريات غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر

سموحة وحرس الحدود: الساعة الخامسة مساءً.

البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا: السابعة مساءً.

الأربعاء الموافق 2 نوفمبر

- الداخلية والأهلي: الساعة الخامسة مساء.

- الإسماعيلي وفيتشر: الوقت لم يحدد بعد.

- الزمالك وبيراميدز: الوقت لم يحدد بعد.

يذكر أن اتحاد الكورة المصري، أدخل الأسبوع الماضي، عدة تغيرات جديدة على جدول الدوري الممتاز، إذ أن مباريات الجولة الثالثة كان مقررا أن تبدأ الخميس، إلا أنه تم تأجيل جميع المباريات.

وتشهد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز عدة لقاءات مهمة لجميع الفرق، وخاصة الفرق التي نجحت في حصاد النقاط وتصدر جدول الدوري منذ بداية الأسبوع الأول، في حين تواصل الفرق الأخرى التي تعرضت للهزيمة أو للتعادل في العودة سريعا إلى المنافسة.

هذا، ومن المعروف المقرر أن جميع المباريات تُنقل على شبكة قنوات أون تايم سبورت «1-2» من خلال القمر الصناعي نايل سات، عبر الترددات التالية:

- قناة أون تايم سبورت 1، على تردد 11861.

- قناة أون تايم سبورت 2، على تردد 10853.

يذكر أن فريق غزل المحلة، قد تصدر الدوري المصري مؤقتا، برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق فوزه الثالث يوم السبت الماضي على أسوان، بينما استمر فريق أسوان بالمركز الـ 17 بدون تحقيق أي نقاط، إذ خسر في ثلاث مباريات متتالية.