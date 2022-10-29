موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والداخلية في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز 2022-2023، الأربعاء المقبل 2 من شهر أكتوبر لعام 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الداخلية بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يحقق نتائج مميزة منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية وملعب اللقاء

وتنقل مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بين النادي الأهلي والداخلية على مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، الناقل الحصري والوحيد للبطولة، وتقام على استاد السويس.

ويدخل الأهلي المباراة أمام الداخلية منتشياً بتحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد أحرزهم «برونو سافيو - كريم فؤاد»، وتحقيق بطولة السوبر المصري على ستاد «هزاع بن زايد» في مدينة الإمارات.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط بواقع مباراتين خاضهما أمام الإسماعيلي وأسوان وحقق الفوز خلالهما، ويأتي في صدارة الدوري نادي الزمالك وفي المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، لكن بفارق الأهداف ويسعى الأهلي لغلق صفحة الفوز بالسوبر المصري والتركيز على المباريات المقبلة في بطولة الدوري لاستعادته بعدما فقده أمام الزمالك لموسمين متتاليين.

ترتيب نادي الداخلية في الدوري المصري

ويدخل الداخلية المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين استطاع التعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى، ولم يتمكن من تحقيق الفوز، حيث يسعى إلى محاولة التعادل مع النادي الأهلي أو خطف الفوز لتحسين ترتيبه في مسابقة جدول الدوري المصري.