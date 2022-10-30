«الصحة» تخطط لزيادة التخصصات الطبية في العيادات المسائية بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تسعى إلى زيادة تخصصات العيادات المسائية داخل المستشفيات لتشمل معظم التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين، بعد زيادة الإقبال عليها، لافتا إلى التوسع في تشغيل العيادات المسائية بـ7 محافظات، منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

العيادات المسائية تعمل 4 ساعات يوميا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنّ العيادات المسائية تعمل من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء بمعدل أربع ساعات يوميا، والعائد المادي من تشغيل العيادات المسائية لصالح الطاقم الطبي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين الوضع المادي للفريق الطبي، وتقديره لجهودهم وما يبذلونه في خدمة المواطن.

التخصصات الطبية داخل العيادات المسائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ العيادات المسائية تقدّم بعض خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين في بعض التخصصات الطبية المختلفة ومنها «العظام، والأنف والأذن، والعظام، والأسنان، والباطنة، والأطفال».

وعن الأفراد غير المنتفعين بالتأمين الصحي، أكد أنّ العيادات المسائية مفتوحة لهم لكن بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمة طبية تليق بهم وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لمعرفة خريطة تشغيل العيادات المسائية، وومعرفة المحافظات وأماكن المستشفيات لضمان الاستفادة القصوى، لافتة إلى تزويد عدد المقاعد في الخطوط الساخنة لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها.