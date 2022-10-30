حزن في قرية إبشان بكفر الشيخ لوفاة شاب بشكل مفاجئ.. «التليفون وقع من ايده»

حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يدعى فتحي أبو شادي، البالغ من العمر 27 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بشكل مفاجئ دون أن يشكو من أي مرض.

وتسببت وفاة الشاب بشكل مفاجئ، في صدمة كبيرة لأصدقائه والمقربين منه وأبناء القرية بشكل عام، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «فتحي» خريج كلية الآداب قسم اللغات الشرقية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة الشاب

وقال شادي الدريني، 28 عاماً، نجل عم الشاب المتوفى، لـ«الوطن»، إن «فتحي» كان بصحة جيدة خلال الفترة الماضية وتوفي بشكل مفاجئ مساء أمس، دون أن يشكو من أي مرض: «كان زي الفل وقاعد عادي والتليفون وقع من إيده»، فأسرعوا به لمستشفى بيلا المركزي، إلا أنه توفي نتيجة هبوط في الدورة الدموية وسكتة قلبية: «الدكاترة عملوا اللي عليهم بس قضاء ربنا نفذ».

«فتحي» كان يستعد للخطوبة

وأضاف «الدريني»، أن ابن عمه كان محبوبًا ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، موضحاً أنه كان يستعد للزواج لكن القدر لم يمهله، «كان مرتب أموره يخطب الفترة الجاية بس مفيش نصيب، وقلوبنا موجوعة ومحسورة عليه، راح مننا أجمل ما فينا»، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل مرضه في ميزان حسناته.

وأوضح «الدريني»، أنه سيتم تشييع جنازة نجل عمّه ظهر اليوم الأحد من مسجد المغفرة في قرية إبشان، لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية، والاقتصار على إقامة العزاء أمام المنزل.