تزوج منذ 5 أيام.. وفاة شاب اعتدى عليه طليق زوجته بـ«شاكوش» في المحلة

لفظ اليوم سائق توك توك في العقد الثالث من عمره بمدينة المحلة الكبرى أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية بمستشفى المحلة العام، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر اعتداء طليق زوجته عليه بـ«شاكوش»، بعد زواجه بـ5 أيام.

محاولة علاج المجني عليه حتى وفاته

تعود أحداث الواقعة إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما استقبل مستشفى المحلة العام «إبراهيم.م.م» سائق توك توك، في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة أبودراع، قسم شرطة ثان المحلة، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وحالته الصحية غير مستقرة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وظل في المستشفى داخل غرفة العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم متأثرًا بإصابته على يد زوج طليقته السابق.

إخطار بالواقعة

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانى المحلة، يتضمَّن الواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليه تزوج من إحدى السيدات المطلقات، منذ 5 أيام، وتقيم في العقار نفسه الذي يقيم فيه طليقها، وأثناء سيرها برفقة المجني عليه للمنزل، باغته طليقها، واعتدى عليه بالضرب وأحدث ما به من إصابات، مستخدمًا «شاكوش»، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وحرر محضرًا بالواقعة وضبط المتهم التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال طاهر شلبي، محامٍ، إن المادة 230 من قانون العقوبات تنص على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ويعاقب من أصاب غيره بجرح أو ضرب أحدًا عمدًا، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات.