أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

بعد 4 أشهر من توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق إثر هجمات أوكرانية بمسيرات على سفن فى شبة جزيرة القرم، أمس، ووصف الرئيس الأمريكى جو بايد القرار بـ«الفظيع»، وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أنّ تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، بسبب الإجراءات المتهورة لأوكرانيا التي هاجمت السفن الروسية، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وشنت أوكرانيا هجومًا بمسيّرات على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وإثر ذلك علقت أوكرانيا مشاركتها في اتفاق تصير الحبوب.

روسيا تدعو إلى عقد جلسة في مجلس الأمن

وأوضح السفير الروسي في واشنطن، أنّ من الخطأ الترويج بأن روسيا تُفاقم أزمة الغذاء العالمية.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى التراجع عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأبلغت روسيا الأمم المتحدة، أمس، بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن، غدا، لمناقشة الهجوم الذي تسبب في تعليق مشاركتها بالاتفاق.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ تعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أجل غير مسمى وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا

فيما وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن القرار الروسى بتعليق المشاركة فى إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بـ "المشين" منوها إلى أنه سيفاقم الجوع

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف مشاركتها فى إتفاق تصدير الحبوب

أمريكا: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح

وأضاف بلينكن أن أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل صادرات الحبوب، يعد بيانا مفاده، أنّه يتعين على الناس والعائلات في جميع أنحاء العالم دفع المزيد من أجل الغذاء أو الجوع.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا لتصدير الحبوب الأوكرانية، يوليو الماضي، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر المواني الأوكرانية إثر توقفها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.