روسيا تثير المخاوف بشأن استمرار اتفاق الحبوب: الدول الفقيرة لم تستفد منه

زعمت روسيا أن 3٪ من المواد الغذائية المصدرة بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ذهب إلى أفقر البلدان، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، في أحدث تطور للأزمة الروسية الأوكرانية.

ومنذ توقيع عقد تصدير حبوب البحر الأسود في يوليو، غادرت أطنان عدة من الذرة والقمح ومنتجات عباد الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا المواني الأوكرانية المحاصرة.

بيان روسي بشأن توزيع الحبوب

ومع ذلك، اتهمت روسيا الدولة الأوكرانية بالفشل في تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية، وذكرت في بيان: «لقد تبين أن جغرافية متلقي هذه الشحنات غير متوافقة تمامًا مع الأهداف الإنسانية المعلنة في البداية».

وأضاف البيان الروسي: «الدول المحتاجة مثل الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان تلقت 3٪ فقط من المواد الغذائية، ومعظم ما حصلت عليه من برنامج الغذاء العالمي».

مخاوف من انسحاب موسكو من الاتفاق

وشكت روسيا في السابق من مشكلات في اتفاق التصدير، ما أثار مخاوف من أنها قد تنسحب ما لم تتم تلبية مطالبها. وشكل توقف تصدير الحبوب أزمة كبيرة لدى كثير من دول العالم.

من جهة أخرى، أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا متهمين إياها بإهدار وقت مجلس الأمن ونشر المؤامرات، من خلال إثارة الاتهام مرة أخرى بأن واشنطن لديها «برامج بيولوجية عسكرية» في أوكرانيا.

وسبق لروسيا أن أثارت مرتين على الأقل في مجلس الأمن مسألة برامج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، بينما تقول كل من واشنطن وكييف إنها غير موجودة.