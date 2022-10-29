أرقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

حسم النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري لصالحه، بتغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، في لقاء احتوى على العديد من الأرقام، التي تستعرضها «الوطن» عبر التقرير التالي، بعد تتويج الفريق الأحمر بالبطولة، عقب المواجهة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد «هزاع بن زايد» في الإمارات.

وشهدت المباراة تفوق فريق الزمالك على صعيد الاستحواذ، حيث امتلك الكرة بنسبة 55%، بينما استحوذ الأهلي بنسبة 45%، وفقاً لموقع «Tribuna» المتخصص في الإحصاءات.

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