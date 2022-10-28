احتفالات الإسكندرانية بفوز الأهلي على الزمالك في كأس السوبر

احتفلت الجماهير الحمراء في محافظة الإسكندرية، داخل العديد من الأندية الاجتماعية ومراكز الشباب، بانتصار النادي الاهلي على الزمالك في كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في دولة الإمارات.

وفتحت مراكز الشباب والأندية الاجتماعية أبوابها، عصر اليوم، لاستقبال الجماهير من مشجعي الفريقين، من أجل مشاهدة المباراة النهائية، في أجواء مميزة وطقس رائع.

احتفال جماهير الأهلي

بمجرد انتهاء المباراة رحلت الجماهير البيضاء في هدوء، بينما استمرت الجماهير الحمراء، من أجل الاحتفالات التي امتدت حتى استلام كأس السوبر، قبل أن يرحلوا في هدوء بعد ذلك.

ولم تشهد شوارع الإسكندرية، أي أجواء احتفالية، حيث اقتصرت الاحتفالات على الأندية الاجتماعية ومراكز الشباب، لعل أبرز تلك الأندية: الاتحاد السكندري والأوليمبي ووادي دجلة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بلقب كأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه، بالفوز بهدفين دون رد، أحرزهما برونو سافيو وكريم فؤاد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايدـ بدولة الإمارات العربية المتحدة.