تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا بالبحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم، مغادرة السفينة «DIVA» وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات، ميناء سفاجا، متجهة إلى إندونيسيا، كما غادرت السفينتان «دليلة» و«الحرية 2»، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينة «بوسيدون إكسبريس»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكبا لموانيها.

تداول 46 ألف طن بضائع

وأضاف بيان المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وجرى تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و590 شاحنة، و633 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و275 شاحنة، و616 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40 ألف طن بضائع، و315 شاحنة، و17 سيارة.

حركة السفن بمواني البحر الأحمر

واستقبل ميناء نويبع اليوم، السفينتين «بريدج» و«سينا»، فيما شهد الميناء أمس، رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «SUN ZIBA»، وعلى متنها 2100 طن من مادة البروبلين، قادمة من الإمارات، والسفينة «النوي إكسبريس» وعلى متنها 591 سيارة بحمولة 1150 طنا، قادمة من جدة.