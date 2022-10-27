تداول 52 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

غادرت السفينة «Champion» مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، وعلى متنها 39 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند، فيما استقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدون إكسبريس»، بعد استقباله استقبل أمس ثلاث سفن، هي «القاهرة»، و«الحرية 2»، و«دليلة»، وذلك بحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر.

حركة تداول مواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن 8 سفن متواجدة على أرصفة المواني، وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و739 شاحنة، و620 سيارة، وشملت حركة الواردات 6200 طن بضائع، و407 شاحنات، و599 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 45800 طن بضائع، و332 شاحنة، و21 سيارة.

وصول وسفر 1352 راكبا

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1352 راكبا في مواني البحر الأحمر، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة «سينا»، وغادرت السفينتان «أيلة» و«سينا»، فيما شهد الميناء أمس الأربعاء رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينة «سينا».