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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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بيت المعمار المصري يناقش التغير المناخي بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر

كتب:

إلهام زيدان
06:00 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
بيت المعمار

بيت المعمار

يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان مواجهة التغير المناخى فى مدينة القصير، وذلك في السادسة مساء السبت 29 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مجموعة وصل ومعمل المستقبل المصرى.

من المقرر أن يلقى الدكتور نبيل الهادي أستاذ العمارة بجامعة القاهرة، محاضرة حول الموضوع، ثم يدير نقاش مفتوح مع المشاركين، ويطرح من خلال المحاضرة عدة موضوعات منها، التغير المناخى والعمراني بمصب النهر عند رشيد، عرض دراسة حول التغير المناخي بمدينة القصير وميت رهينة.

من هو الدكتور نبيل الهادي؟

الدكتور نبيل الهادي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، له العديد من الدراسات حول التغير المناخي والعمراني في مصر، أسس في 2019 معمل افتراضى يهتم بوضع تصورات قابلة للتنفيذ لمستقبل العمران فى مصر.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.