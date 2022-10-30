ضبط أدوية ومستلزمات طبية بـ3 ملايين جنيه داخل مخازن دون ترخيص

شنّت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية أكتوبر الحالي وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبري، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، حيث استهدفت الحملات المؤسسات الصيدلية «عامة، وخاصة، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع»، وجرى ضبط عدد من المخالفات، بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة دون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.

حملات لضبط سوق الدواء

وضبط التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات، 25 مقرا للأدوية دون ترخيص، تنوعت بين مخازن داخل المستشفيات الخاصة دون ترخيص، أو أماكن تدار كصيدليات جميعها دون الاشتراطات الصحية وبها أدوية مجهولة المصدر، منها أحد مخازن الأدوية بنطاق محافظة الدقهلية وتم ضبطه بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبه كميات من الأدوية يتم توزيعها على الصيدليات.

كما جرى ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بنطاق طريق الإسكندرية الزراعي، به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير المعقمة، وغير المسجلة، قبل تداولها بالأسواق، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث قدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه.

وشهدت الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بالمنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية حال عدم وجود فواتير المستحضرات طبقا للقواعد.

حملات رقابية وتفتيشية

وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتهيب هيئة الدواء المصرية، الصيادلة والمواطنين بتقديم أي شكوى فيما يتعلق بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي www.edaegypt.gov.eg. يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية؛ ما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.