تكريم 500 عامل نظافة في احتفالية إطلاق مبادرة «يوم الوفاء» بالقليوبية

أطلقت محافظة القليوبية وجامعة بنها والهلال الأحمر مبادرة يوم الوفاء لـ«عمال النظافة صناع الجمال»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

دور عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الجمالي

ووجه محافظ القليوبية، في بيان له اليوم على هامش الاحتفالية، الشكر لجامعة بنها وممثلي المجتمع المدني والهلال الأحمر على تنظيم الاحتفالية وتكريم عمال النظافة في لمسة وفاء، مؤكدا على دور عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمجتمع، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم الاحتفالية بصفة مستمرة لتكريم جميع عمال النظافة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات باعتبارها بيت الخبرة للمشروعات التي تقام على أرض المحافظة.

مهنة عمال النظافة تحتاج روح إنسانية

من جانبه أعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بتكريم صناع الجمال بالمحافظة، مؤكداً على دور مهنة عمال النظافة باعتبارها مهنة تحتاج إلى روح إنسانية ونكران للذات رغم أهميتها في صنع الجمال والطهارة، حيث سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة البشر، ولولاهم لانتشرت الأمراض والأوبئة.

حماة الصحة العامة

وقال رئيس الجامعة إن عمال النظافة هم الجبهة الأولى في معركة حماية الصحة العامة جنباً إلى جنب مع الأطقم الطبية، موجها الشكر والتقدير للعاملين في مهنة النظافة.

وفي نهاية حفل تم تكريم 500 عامل نظافة بمجلس مدينة بنها، وتوزيع الهدايا عليهم، في جو يسوده البهجة والسرور.

يذكر أن الاحتفالية تضمنت أيضا توقيع الكشف الطبي على العاملين من خلال العيادات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان عليهم.