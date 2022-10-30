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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك

كتب:

انتصار الغيطانى
11:09 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري

مع بداية المعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، حرصت جميع البنوك في القطاع المصرفي المصري، على إتاحة أسعار جميع العملات العربية أو الأجنبية، من خلال مواقعها الرسمية، منها سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد التغيرات الأخيرة التي شهدتها أسعار العملات في كل البنوك الحكومية والأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 أكتوبر 2022

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المختلفة منها العربية والأجنبية والمصرية، كالتالي:-

- سجل الدرهم الإماراتي داخل بنك قناة السويس نحو 6.8 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع.

- في حين بلغ الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 6.23 جنيه للشراء، و6.26 جنيه للبيع.

- بلغ  سعر بيع وشراء الدرهم داخل البنك الأهلي نحو 6.29 جنيه للشراء، و6.31 جنيه للبيع.

- كما سجل سعر الدرهم اليوم الأحد 30 أكتوبر داخل بنك الإسكندرية نحو 6.24 جنيه للشراء، و6.27 جنيه للبيع.

- ومع بداية معاملات بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد نحو 6.24 جنيه للشراء، و6.15 جنيه للبيع.

- في حين بلغ سعره اليوم مع بداية معاملات المصرف المتحد نحو6.09 جنيه للشراء، و6.24 جنيه للبيع.

- وداخل معاملات بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 6.15 جنيه للشراء، و6.18 جنيه للبيع.

- بلغ سعرالدرهم داخل بنك CIB نحو 6.8 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

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بقلم انتصار الغيطانى