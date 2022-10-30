أستاذ بـ«الصحة العامة»: يجب نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع المصري

أكد الدكتور شارل فهمي، الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، ضرورة نشر الوعي البيئي عند أفراد المجتمع المصري بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة، وكذا الدور الذي يمكن أن يؤديه طلاب الجامعة خاصة طلاب كلية التربية باعتبارهم معلمو المستقبل.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي استضافتها كلية التربية جامعة الإسكندرية عن «الوعي المجتمعي بقضية التغيرات المناخية وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية» في مقر الكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية ووكلاء الكليات وطلاب جامعة الإسكندرية.

عميد «تربية الإسكندرية»: ضرورة قياس الوعي البيئي

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أنّ هذه الندوة تأتي في إطار نشاط جامعة الإسكندرية لنشر الوعي البيئي ودور كلية التربية في نشر ذلك الوعي، مؤكدًا أهمية رفع الوعي المجتمعي بما يقام حول التغيرات المناخية، وتنمية الوعي المجتمعي لدى طلاب الجامعة من خلال إستبيانات الجامعة عن الوعي البيئي، منوها بضرورة قياس الوعي البيئي لدى طلاب مدارس التعليم العام ودور كلية التربية في هذه القضية المهمة.

استعدادات مؤسسات الدولة لمواجهة تغير المناخ

وأوضح الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، ما تقوم به جميع مؤسسات الدولة في إطار الاستعدادات لتغير المناخ وما يمكن أن يترتب عليه من آثار للتغيرات المناخية وضرورة نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ودور كل فرد في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

وتحدثت الدكتور منال أحمد مهدي، عميد المعهد العالي للصحة العامة الأسبق، عن الآثار المترتبة على التغيرات المناخية سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية أو الطبيعية أو الاقتصادية.

عدد من المشروعات الحيوية من أجل خدمة البيئة

كما تحدث الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، أمين بيت العائلة في الإسكندرية، عن دور الدين في قضية التغيرات المناخية ودور الإنسان، والقيم الأخلاقية في حفظ الكون والنفس والصحة والمال والدين وحدود الحرية، والتي تقف عند عدم الاضرار بالآخرين.

وأشار الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمته إلى دور الجامعة، والدولة في تبني عدد من المشروعات الحيوية من أجل خدمة البيئة والإنسان.