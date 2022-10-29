نائب السفير الفرنسي بمصر يشيد باستعدادات شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل

أكد رافاييل مارتن دي لاجارد، نائب السفير الفرنسي بمصر، مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة المناخ بشرم الشيخ المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، وعدد من الوزراء والشخصيات الفرنسية المهمة، بالتناوب على مدار أيام المؤتمر، لتأصيل العلاقات المتميزة بين مصر وباريس.

لقاء بين نائب السفير الفرنسي بمصر وخالد فودة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده «رافاييل» مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ في إطار وضع اللمسات النهائية لانطلاق النسخة رقم 27 لقمة التغيرات المناخية بمشاركة 40 ألف مشارك.

شرم الشيخ يفضلها الفرنسيون

أكد نائب السفير الفرنسي في مصر، أثناء اللقاء، أن مدينة شرم الشيخ من المدن السياحية التي يفضلها الفرنسيون لقضاء الإجازات وهي إحدى المدن المميزة في فصل الشتاء، وأبدى سعادته لزيارة مدينة شرم الشيخ والتي تعتبر الأولى له، مشيداً بالاستعدادات التي قامت بها مصر بوجه عام ومدينة شرم الشيخ بصفة خاص في أسرع وقت زمني، مؤكدا المشاركة الفرنسية لهذا الحدث العالمي لوفد رفيع المستوى يرأسه مانويل ماكرون.

شرم الشيخ جاهزة لاستقبال زعماء الدول

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لنائب السفير الفرنسي، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستضافة القادة والزعماء وكبار الشخصيات المشاركين في القمة 27 للتغيرات المناخية COP 27.

وقدم المحافظ خلال اللقاء شرحا تفصيليا للمشروعات التي جرى إنشاؤها في مدينة شرم الشيخ في أقل من 5 أشهر، مؤكدًا تحويل المدينة إلى خضراء بعد إنشاء محطات الغاز الطبيعي والكهرباء لتموين السيارات والأوتوبيسات، ومشروعات النقل النظيف بالمدينة.

وتابع أن فنادق شرم الشيخ المخصصة لإقامة الوقود المشاركة جرى تزويدها بإنترنت فائق السرعة، مع توفير محطات شحن السيارات بالكهرباء، وجرى القيام بعمل خطط لتأمين القمة من الناحية الطبية والأمنية.