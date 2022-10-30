«تنظيم النقل البري»: تجهيز 140 أتوبيسا كهربائيا بشرم الشيخ قبل قمة المناخ

قال المهندس سيد متولي، المدير التنفيذي لشركة تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، إن محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ تضم 140 أتوبيسا، ويمكن شحنها في نفس الوقت خلال 8 ساعات، مشيرًا إلى أن هناك شواحن سريعة وأخرى بطيئة.

الشركات العاملة في المحطة مصرية

وتابع «متولي»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أن هناك توجيه عام بأن تكون كل الشركات العاملة في محطة الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ مصرية، مشيرا إلى تنفيذ المشروع بالكامل في وقت قياسي زمنه حوالي 5 أشهر، وذلك رغم تحديات «ACI, LC»، إلى جانب الإجراءات الأمنية التي كانت تعمل على تنظيم العمل.

وأضاف، أن وزارة النقل قامت بإدارة وتشغيل أسطول الأتوبيسات الكهربائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، مشيرا إلى وجود 6 خطوط، وزمن التقاطر في حدود 5 دقائق.

وذكر أن وزارة النقل قامت بصيانة ممرات مطار شرم الشيخ، وطريق «دهب – شرم الشيخ»، فضلا عن تجهيز محطات شحن كهربائية في 18 موقعا بـ9 شواحن سريعة، و50 شاحن «AC» لشحن تلك الأتوبيسات الحديثة صديقة البيئة.

الأتوبيسات الكهربائية تعمل خلال قمة المناخ وبعدها

وأشار المدير التنفيذي لشركة تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، إلى أن كل الأتوبيسات الكهربائية متواجدة فترة مؤتمر قمة المناخ بشكل كامل، وسيتم استقطاع عدد منها بعد المؤتمر لإدارة وتغطية بعض الخطوط الداخلية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.