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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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محافظ جنوب سيناء: فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ

كتب:

حماده الشوادفي
08:32 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
استعدادات شرم الشيخ لاستقبال المشاركين بقمة المناخ

استعدادات شرم الشيخ لاستقبال المشاركين بقمة المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات السياحية في مدينة شرم الشيخ بلغت 100%، متوقعا أن تستمر تلك النسبة في مدينة السلام لما بعد انعقاد قمة المناخ.

إقبال كبير على شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموسم الشتوي يعد من أهم المواسم التي تشهد إقبالا كبيرا على مدينة شرم الشيخ لأنها مشتى مصر الأول، موضحا أن فنادق المدينة استعدت لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ والسياح بشكل جيد.

وصول الوفود الأسبوع المقبل

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الوفود المشاركة في القمة ستبدأ في الوصول مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المدينة استعدت لاستقبال مشاركي قمة المناخ نوفمبر 2022.

وأكد «فودة» أن فنادق شرم الشيخ بالكامل جاهزة للقمة رقم 27 للتغيرات المناخية بمحطات طاقة شمسية ومحطات شحن السيارات بالكهرباء.

مستشفى أخضر

وكشف أنه جرى الانتهاء من تجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولي ليكون أول مستشفي أخضر على مستوى مصر، وتم تركيب محطة طاقة شمسية لتغذية المستشفى وتجهيز الغرف والاستقبال بكافة الأجهزة الطبية للتدخل وقت حدوث طوارئ.

كما جرى مراجعة خطط تأمين المؤتمر من الناحية الطبية، وتجهيز المستشفى الميداني ووضع سيارات إسعاف أمام الفنادق وحول المنطقتين الزرقاء والخضراء وقاعة المؤتمرات.

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