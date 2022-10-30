محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات للحد من استخدام البلاستيك

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات التوعوية بشأن تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية»، وذلك في إطار العد التنازلي لمؤتمر المناخ العالمي «COP27» الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

وقال «الشريف»، في بيان اليوم، إننا نسعى لجعل الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تؤثر بشكل سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

حملات التوعية للمواطنين

وفي السياق ذاته، أطلق حي العجمي برئاسة السيد موسى، عددا من حملات التوعية للمواطنين بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، بالإضافة عقد ندوات بالمدارس بنطاق الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية لحث الطلاب على استبدال أكياس البلاستيكية بأكياس ورقية صديقة للبيئة بالتوازي مع حملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم توزيع أكياس صديقة للبيئة خلال حملات التوعية.

يوم ثقافي لذوي الهمم وتوعية بيئية

وفي حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، نظمت الإدارات المعنية بالحي يوما ثقافيا لتنمية المهارات الفكرية والحركية للأطفال ولذوي الهمم، والتوعية بمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال مسرح عرائس، وورش عمل رسم وتلوين وألعاب تفاعلية ومسابقات وتوزيع هدايا على الطلاب، وذلك في مدرسة جمال الدين الأفغاني «ضعاف السمع» باللبان، وقصر ثقافة الأنفوشي.