«الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين في مسابقة «التغيرات المناخية» 31 أكتوبر

يفتتح المجلس الأعلى للثقافة، معرض مسابقة «التغيرات المناخية» بشقيها التشكيلي والمعماري، بعد غد الاثنين، إذ يعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة، التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة خلال شهر أغسطس 2022.

تفاصيل معرض مسابقة التغيرات المناخية

ينطلق المعرض في تمام الساعة السادسة مساء الاثنين، ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر لمدة أسبوع، ويتضمن أعمال جيل الرواد والوسط والشباب، بالاضافة إلى ضيفي شرف المعرض: الدكتورة سرية صدقي «الفنون التشكيلية» أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور محمد مؤمن عفيفي «العمارة» أستاذ العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما يتضمن عرض للأعمال المشاركة والفائزة في المسابقة، وتكريم الفائزين.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، أعلن سابقًا، إقامة المسابقة التي اقترحتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة في إطار استقبال جمهورية مصر العربية قمة المناخ العالمي cop27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وخصص المجلس (3) جوائز في مجال الفنون التشكيلية، و(4) جوائز في مجال العمارة بقيمة إجمالية (60 ألف جنيه) على النحو التالي:

الفنون التشكيلية

جائزة التصوير الزيتي 10 آلاف جنيه

جائزة الجرافيك 10 آلاف جنيه

جائزة فنون النسجيات 10 آلاف جنيه

العمارة

- المجال الأول:

تقديم تصميم لمبني صديق للبيئة (قيمتها 10 آلاف جنيه)

- المجال الثاني: مُقترح تصميمي لتحديث وإعادة استخدام مبنى تاريخي أو تراثي قائم (قيمتها 10 آلاف جنيه)

- المجال الثالث: تقديم عمل مكتوب (كتاب، أو مخطوط كتاب، أو فصل في كتاب، أو مقال)، على أن يتناول العمل إحدى القضايا البيئية المرتبطة بالعمارة والعمران (قيمتها 5 آلاف جنيه)

- المجال الرابع: حملة توعوية أو مبادرة تساهم في نشر الوعي وتكون وثيقة الصلة بالمجال المعماري والعمراني والاعتبارات البيئية وتحديات تغيُّر المناخ (قيمتها 5 آلاف جنيه)