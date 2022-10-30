رئيس «تنمية المشروعات»: تطوير إنتاجية المشروعات الصغيرة لتغطية احتياجات السوق

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل على تنفيذ تطوير إنتاجية وقدرات المشروعات الصغيرة لتغطية احتياجات السوق المحلية والحصول على فرص تصديرية.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في الخارج من خلال التعاون مع العديد من المنصات التجارية العالمية الكبرى والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتصدير منتجات مشروعات الشباب إلكترونيا أو من خلال مشاركة الجهاز في العديد من المعارض الدولية وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم في الخارج وإبرام تعاقدات للتصدير.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية توقيع اتفاقية "مشروع التدريب خطوة للتصدير" الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأكدت جامع أن اتفاقية الشراكة الموقعة جاءت في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع معدلات الصادرات المصرية والتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة لرفع جودة منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها بمختلف دول العالم.

تأهيل 600 من أصحاب المشروعات

وأوضحت أنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل 600 من اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة أو الجديدة الراغبين في التوجه نحو التصدير ولديهم بالفعل منتج تنافسي مطلوب عالميا مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعى، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف خلق جيل جديد من المصدرين وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال توفير منتج متميز يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة وما يتبعه من زيادة الانتاجية والقدرة علي التشغيل.

وأضافت جامع أنه سيتم توقيع اتفاقية شراكة أخرى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتدريب وتأهيل 50 سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة اليدوية والتراثية ممن شاركن في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وغيرهن من صاحبات المشروعات اليدوية والتراثية وذلك لتطوير منتجاتهن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تدريبهن على مهارات التسويق وتصوير المنتجات ومهارات التفاوض وإنشاء العلامات التجارية فضلا عن إتاحة التمويلات اللازمة لهم للتوسع والتطوير بالإضافة إلى مساعدتهن للانضمام للقطاع الرسمي.