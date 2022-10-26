خبيرة اقتصادية: جهاز تنمية المشروعات يدعم الشباب بدءا من التدريب حتى العمل

قالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة اقتصادية، إن الفترة الماضية شهدت اهتماما من الدولة بالمهمشين وبالأسر الأكثر احتياجًا، من خلال العديد من المبادرات التي لم تكن موجودة منها مبادرة «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة».

تحويل النمو السكاني من طاقة ضاغطة إلى منتجة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن العبء الذي يقع على الحكومة الآن هو تحويل النمو السكاني من طاقة ضاغطة على الاقتصاد المصري إلى منتجة، مشيرة إلى دور الإعلام في نشر تفاصيل عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فترة ما قبل كورونا، وتسليط الضوء على قصص نجاح الأفراد بالمشروعات الصغيرة كتربية الطيور والغزل والصناعات اليدوية الصغيرة، مما له دور مهم وإيجابي لتحفيز الآخرين على القيام بمثل تلك المشروعات.

إشادة بجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأوضحت الخبيرة الإقتصادية أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يهتم بصورة كبيرة بالتدريب، حيث يلحق الجهاز الأفراد الراغبين بالبرامج التدريبية لتحسين مهاراتهم، ثم يتيح لهم الجهاز فرصة عمل تحتاج لهذه الكفاءة أو يمنحهم تمويل لبدء مشروعاتهم الخاصة، ثم يقدم لهم يد العون بالتسويق لمنتجاتهم.