ماذا يعني مصطلح «ملابس غير صديقة للبيئة»؟.. «الجينز» من بينها

بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، وزادت المصطلحات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المرتبطة بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها، منها ما هو شائع ومنها هو جديد في قاموس المناخ.

ماذا يعني ملابس صديقة للبيئة

الملابس الصديقة للبيئة أو الملابس الـ Eco Friendly أحد المصطلحات المتداولة مؤخرا، بالتزامن مع زيادة الاهتمام محليا وعالميا بقضية التغير المناخي، والتي يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في مستقبل كوكب الأرض، حيث تعد صناعة الملابس، خاصة الموضة السريعة، من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، والمسؤولة عن نحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية سنويا.

المخاوف الرئيسية من الموضة السريعة تتمثل في نفايات الملابس التي تنتجها، ووفقا لوكالة حماية البيئة في 2013 وحدها، فهناك نحو 15.1 مليون من نفايات الملابس، خاصة بعد أن سيطر على الأسواق وحش الموضة السريعة.

ووفقا للأمم المتحدة، تساهم صناعة الأزياء بنحو 10% من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج نحو 20% من مياه الصرف عالميا، وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة.

أضرار البولي إستر

وتعتبر الألياف الاصطناعية ذات تأثير سلبي على البيئة، حيث يُصنع «الپولي‌ إستر» الاصطناعي على سبيل المثال، من تفاعل كيميائي للفحم، والنفط، والهواء والماء، وعند حرق الفحم تتكون كميات ضخمة من ملوثات الهواء التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإنّ عملية تصنيع الپولي‌ إستر تعد مصدرا للتلوث، والمنتجات النهائية المصنّعة منه غير قابل للتحلل الحيوي بما يضر بالبيئة، حيث يستغرق تحلل البوليستر مئات السنين، وقد تتسرب الألياف الدقيقة إلى النظام البيئي.

خامة الجينز

الأمر لا يقتصر على مادة البولي إستر فقط، حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة، إلى أنّ السروال الواحد من الجينز يتطلب كيلوجرام من القطن، ويحتاج زراعة كيلوجرام من القطن إلى ما يتراوح بين 7,500 و10,000 لتر من المياه، وبالتالي يعد ذلك استهلاكا للمياه وإضرارا بالنظام البيئي، بحسب الأمم المتحدة.

وبعض أنواع القماش الجينز تسبب ضررا على البيئة، حيث تلوث صبغات القماش المسطحات المائية، وتدمّر الحياة البحرية، وتلوث مياه الشرب، وبعض أنواع الجينز تُصنع من أقمشة اصطناعية مرنة مستخرجة من البلاستيك، من الصعب إعادة تدويرها مرة آخرى، وبالتالي يتضاعف تأثيرها على البيئة.

ومن هنا باتت هناك ضرورة لمواجهة آثار الموضة السريعة، حيث لجأ بعض صنّاع الموضة إلى إنتاج أقمشة أقل ضررا على البيئة، من خلال استغلال مخلفات الخشب والفواكه وغيرها من المواد الطبيعية في تصنيع الأقمشة، بحسب تقرير موقع bbc.

ما هي الملابس الصديقة للبيئة؟

وتعد الملابس الصديقة للبيئة، هي الملابس التي تستخدم خامات مصنّعة من النسيخ النباتي مثل القطن، والكتان وألياف الصويا، والصوف، أو تلك الملابس المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وكانت في الأساس ضارة للبيئة سواء كانت بلاستيك أو غيرها من الألياف الصناعية.