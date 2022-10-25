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مصمم جرافيك يحذر من نشر بطاقة الرقم القومي على السوشيال ميديا: تستغل في النصب

كتب:

أيمن حمزة
03:52 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
إسلام جمال

إسلام جمال

نصح إسلام جمال، المصمم والمتخصص في مجال الجرافيك، مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من إرسال بطاقاتهم الشخصية لأشخاص مجهولين، موضحاً أن البعض قد يستخدم المعلومات الشخصية في عمليات نصب، وأصحابها يقعون ضحايا.

احذروا نشر البطاقات الشخصية عبر وسائل التواصل

حذَّر جمال، خلال تصريحات خاصة، من رفع صورة بطاقة الرقم القومي على الإنترنت، منوها إلى وجود برامج يتم من خلالها تعديل الصور، مطالبا بإخفاء جزء من الاسم والرقم القومي، حرصا على أمن المعلومات.

وكشف وجود تطبيقات تعطي قروضا ميسرة بمجرد استقبال صورة بطاقة الرقم القومي، وبدون التوقيع أو تقديم أي بيانات أخرى، ويتم ذلك «أونلاين» فقط، ومشددا على عدم رفع صورة أي بطاقة شخصية، أو معلومات شخصية كاملة، خاصة عبر «فيسبوك» و«تويتر»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

خطورة نشر بطاقات الرقم القومي المفقودة

أضاف مصمم الجرافيك: «لو بطاقة شخص مفقودة وتريد الوصول إليه، لا بد من إخفاء جزء من البيانات حتى لا توقع الضرر عليه، ولعدم استغلال بياناته من قبل المحتالين والنصابين، ومحترفي التزوير وغيرهم من محترفي الإجرام».

زيادة عمليات النصب الإلكتروني

أشار جمال، إلى أن عمليات النصب الإلكتروني زادت وتضخمت بشكل كبير، بسبب التطور التكنولوجي خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا حدث خلال الفترة الماضية مع أحد البنوك، إذ استطاع أحد العاملين بها النصب على المودعين والعملاء، ما أثر بالسلب على سمعة البنك، نظرا لهذا الاستغلال السيئ للمعلومات الشخصية الخاصة.

وشدد جمال على ضرورة الاهتمام بالمعلومات الشخصية، وتأمينها قدر المستطاع، للحفاظ على أمن المعلومات، ولعدم تعرض الأفراد للنصب والاحتيال.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.