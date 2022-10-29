«النقل العام»: استلام 300 أتوبيس «غاز طبيعي» ضمن خطة التحويل إلى أسطول صديق للبيئة

فاز مشروع هيئة النقل العام بالقاهرة في مسابقة المبادرة القومية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى محافظة القاهرة، بعنوان «تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية» فئة مشرعات كبرى.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن هيئة النقل العام تبذل جهدا كبيرا منذ فترة طويلة، بالتعاون مع عدد من الجهات، من أجل تحويل أسطولها إلى صديق للبيئة، إذ استلمت الهيئة حتى الآن، نحو 300 أتوبيس، جرى تحويلها خلال الفترة الماضية من سولار إلى غاز طبيعي، ضمن خطة الدولة لتحويل أسطول النقل العام للعمل بالغاز ليكون صديق للبيئة، والحد من التلوث، والعمل على ترشيد الاستهلاك.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أتوبيسات دخلت الخدمة، وهناك جزء من الأتوبيسات جرى إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ بطاقم العمل لنقل المشاركين في قمة المناخ، المقرر عقدها الشهر المقبل.

الحد من التلوث والاحتباس الحراري

وأضاف «رزق»، أن هيئة النقل العام بالقاهرة، ساهمت بأكثر من 170 أتوبيسا صديقا للبيئة، للعمل على خدمة ضيوف مؤتمر قمة المناخ، مشيرا إلى أنه مستهدف تحويل أسطول النقل العام من سولار لغاز، ليكون صديق للبيئة، لمنع التلوث والاحتباس الحراري، إذ من المقرر تحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إدخال أتوبيسات تعمل بالكهرباء نطاق الخدمة مؤخرا، وبحلول عام 2026، كل أسطول النقل العام سيكون صديق للبيئة، وذلك بالتنسيق مع الإنتاج الحربي.

أتوبيسات صديقة للبيئة من عام 2018

وقال المهندس عاطف مبارك، مهندس تخطيط بهيئة النقل العام، إن الهيئة شغلت سيارات صديقة للبيئة للحد من التلوث والاحتباس الحراري، وتعزيز الطاقة وترشيد استهلاك المواد البترولية -تحديدا السولار- من خلال عدة مراحل منذ عام 2018، إذ اشترت الهيئة 151 أتوبيسا تعمل بالغاز، ثم اعتمدت خطة لتحويل 1962 أتوبيسا من سولار إلى غاز، للعمل على خطوط القاهرة الكبرى، وفق بروتوكول بين وزارات الإنتاج الحربي والمالية والتنمية المحلية.