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الأهلي يلجأ لـ«البلازما» من أجل سرعة تأهيل أليو ديانج

كتب:

أحمد خالد
11:12 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
أليو ديانج

أليو ديانج

تأكد استمرار غياب أليو ديانج عن تشكيل الأهلي أمام الداخلية، إذ يلتقي الفريقان مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وبحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، فإنَّ أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، قام بحقن أليو ديانج بالبلازما في العضلة الخلفية، من أجل سرعة عودة اللاعب للمباريات من جديد.

وغاب ديانج عن فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.

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