صدمة للأهلي.. تأكد غياب أليو ديانج عن السوبر أمام الزمالك

تأكد غياب أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي الأساسي في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر له يوم الجمعة المقبلة، في الإمارات، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وعلم «الوطن سبورت» أنَّ أحمد أبو عبلة طلب سفر ديانج مع بعثة الأهلي إلى الإمارات، وتجهيزه تحسبا لمشاركته في اللقاء المرتقب، خاصة أن اللاعب يرغب في المشاركة، إلا أن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، رفض المجازفة باللاعب، وطلب خضوعه لتدريبات استشفائية لعدم تفاقم الإصابة.

ويغيب ديانج عن السفر مع بعثة الأهلي بعد قرار كولر، خاصة أن الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجًا تأهيليًا للاعب لمدة أسبوع، على أن يعود تدريجيًا للتدريبات الجماعية على مدار 14 يومًا.