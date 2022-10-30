أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف وعيار 21 بـ1200 جنيه

واصلت أسعار الذهب تراجعها بشكل واضح في بداية تعاملات اليوم، بعد قرار البنك المركزي الذي أصدره الخميس الماضي، بإضفاء مرونة في سعر الجنيه المصري، حسب تأكيد نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

وقال نجيب لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب اليوم ما زالت تشهد ارتفاعا في الأسواق الموازية، وهي أسعار غير حقيقة، حيث انخفض سعر الذهب بالبورصات العالمية، مؤكدا أنّ الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في الذهب، كما أنّه وقت غير مناسب على الإطلاق لعمليات البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعن أسعار الذهب اليوم فى مصر، يرصد موقع «الوطن» الأسعار المختلفة، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق للبيان الرسمي الصادر عن الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1371 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 لـ1200 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 800 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1029 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9600 جنيهًا.

سجل سعر الأوقية بالبورصات العالمية نحو 1644 دولارًا.

سعر الذهب عالميًا

يذكر أنّ سعر أونصة الذهب استقر في البورصات العالمية، لتسجل الأوقية بالعقود الفورية للذهب تراجعًا وصل إلى 1.13% لتسجل 1644.53 دولار، في حين سجلت الأوقية بالعقود الآجلة تراجعا بنسبة 1.04% بقيمة 1648.30 دولار.